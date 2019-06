La bella mujer que no quiere que su esposo juegue en Boca Juniors

Boca Juniors sigue en la búsqueda de los hombres que lo ayuden a mejorar para la siguiente temporada y algunos de los nombres que circulan entre los aficionados es el regreso de Gary Medel, quien ya pasó por el xeneize hace algunos años.

Sin embargo, la llegada del chileno también se complicaría por una razón que parece cada vez más común. En los últimos días se ha especulado con la llegada de Daniele De Rossi y Eduardo Salvio, pero también se conoció que la esposa del italiano no está muy segura de ese cambio, mientras que la del 'Toto' comentó que en Argentina "no hay seguridad ni tranquilidad" y mucho menos porque los jugadores "tienen dos partidos malos y no pueden salir a la calle".

Pues una de las personas que no estaría de acuerdo con la llegada del chileno a Boca sería la esposa de Medel. A la periodista española Cristina Morales le preguntaron por sus redes sociales si ¿aceptaría volver a la Argentina para que Gary juegue en Boca?, pero su respuesta fue contundente: "No quiero vivir en la Argentina, de turismo sí pero a vivir no quiero".

Captura de pantalla Foto: Archivo particular

Jugar en Argentina para los jugadores que ya han tenido una experiencia en Europa se hace cada vez más difícil y una muestra de ello es la difícil situación que tiene Boca para contratar grandes figuras.