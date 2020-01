¿Presión? Los retos de Miguel Ángel Russo con Boca Juniors en el 2020

Miguel Ángel Russo ya trabaja a toda marcha con Boca Juniors con la misión principal de llevar al equipo a la conquista de la Copa Libertadores, como lo hizo hace 12 años. "Ojalá me toque ganar la Copa y festejarla en La Bombonera, esto es lo que uno busca y lo que uno quiere", dijo en su presentación. Estos son los tres principales retos que asume Russo con el cuadro azul y oro, cuya hinchada se ilusionó con su llegada.

Russo sabe qué llegó a un club donde siempre hay presión: "No es nuevo que Boca tenga urgencias. En 2007 llegué y me dijeron lo mismo. La situación de tiempo y espacio no cambian. Uno sabe que viene a Boca y que tiene urgencias, no se puede venir con otro pensamiento. Desde el que te abre la puerta al que está en el nivel más alto del club piensan todos lo mismo", dijo este viernes en entrevista con TyC Sports el técnico que llegó en reemplazo de Gustavo Alfaro.



El primer reto es ganar la Copa Libertadores, que Boca no consigue desde 2007, año en el que Russo celebró con un equipo guiado por Juan Román Riquelme. "Con el paso del tiempo la Copa Libertadores ha cambiado. Antes eran seis meses, ahora es un año. El mercado de Sudamérica no te favorece... Yo tuve la suerte de tener un plantel de altísimo nivel, no solamente Román. Ojalá superemos todo eso: es la idea permanente"



El segundo reto es ganar la Superliga. Argentinos es el líder, pero Boca es segundo y está a un punto por lo que el título parece posible: Russo tendrá siete fechas, cuatro de ellas como local, para superar al ‘Bicho’ y celebrar el título.



El tercer reto de Russo con Boca Juniors este año es el de mejorar el estilo futbolístico: el entrenador argentino añadió que otra de sus metas es hacer que el equipo "juegue bien al fútbol" de nuevo, por contra de la era Alfaro, muy criticada por el estilo defensivo, además de las excesivas rotaciones de nómina.