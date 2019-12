¿Lo confirmó? Esto dijo Hugo Gottardi sobre la llegada de Russo a Boca

Hugo Gottardi, asistente técnico de Miguel Ángel Russo en su paso por Millonarios, aseguró que el entrenador argentino tendrá duros retos en Boca Juniors, sobre todo el de trabajar en la mentalidad de los jugadores. Cabe aclarar que el exentrenador de Cerro Porteño aún no ha sido confirmado como nuevo entrenador del equipo argentino.



El exjugador de Independiente Santa Fe dijo en 'Radio Mitre', que uno de los retos más complicados que tendrá Russo en el conjunto xeneize será la parte psicológica de los jugadores, pues muchos no han sabido manejar las derrotas que ha sufrido el equipo azul y oro.



Además, aseguró que el regreso del campeón de Copa Libertadores en 2007 con Boca es un acto de justicia, pues no haberle renovado en esa ocasión fue un gran error.

“Miguel debe estar muy contento porque siempre quiso volver a Boca. Se cometió una injusticia muy grande cuando no se le renovó el contrato en 2007 en Boca después de perder la final ante el Milan”, dijo Gottardi.

Además, aclaró su relación con el entrenador que no terminó de la mejor manera luego de salir de Millonarios en 2018 y, aunque no pelearon, si hubo cierta molestia por parte del asistente técnico.



“No estoy enojado con él, puede elegir con quién trabaja. Lo único que me molestó es que me comunicó la decisión por teléfono”, finalizó Hugo Gottardi.