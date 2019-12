¿Futuro azul y oro? Así respondió Guerrero los rumores sobre Boca 

Paolo Guerrero es uno de los delantero más codiciados de Suramérica por su larga y exitosa trayectoria. Boca Juniors ha empezado a sonar como el equipo más opcionado para quedarse con los servicios del peruano en el año 2020.

Al ser cuestionado por la posibilidad de llegar a Boca, el delantero de Inter aseguró que por ahora se concentra en terminar el año con su actual equipo. No obstante, aseguró que no puede asegurar lo que pase en el futuro, pero no le cerró la puerta a la posibilidad de llegar al equipo xeneize.



"Ahora estoy enfocado en el Inter, en los últimos dos juegos del Campeonato Brasileño. De lo que pueda suceder después no puedo hablar. Hoy estoy enfocado en nuestro objetivo, que es la clasificación de Libertadores. De después no puedo decir nada. Hasta ahora son rumores, no tengo detalles", dijo el capitán de la selección de Perú.

También aseguró que no puede confirmar nada por ahora, aunque se encuentra feliz en su actual equipo, no dejó clara su continuidad en el fútbol de Brasil.



"Sin duda estoy feliz, aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título, pero desafortunadamente no fue así. Ahora, como dije, lo que sucederá más tarde no lo sé. Siempre será lo mejor para el club y para mí, pero ahora estoy concentrado en los dos juegos restantes", finalizó el delantero.

Por ahora, en Boca Juniors tendrán que pasar la elecciones del nuevo cuerpo presidencial que dirigirá el club xeneize y luego de eso se empezarán a concretar los refuerzos para 2020.