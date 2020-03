Patrón Bermúdez no le teme a Gallardo: 'Boca está por encima de River'

El exdefensor y ahora directivo del club xeneize habló sobre las posibilidades que tiene Boca Juniors de ser campeón de la Superliga 2020. Para el ‘Patrón': "El sábado, Boca va a terminar por encima de River", y espera disfrutar del campeonato en la sala de su casa, pues la fe en el equipo del cual fue capitán y referente no se irá.

Bermúdez está seguro que Boca hoy está mejor que River y por eso no le teme al exitoso equipo dirigido por Marcelo Gallardo, en una entrevista con ‘Directv Sports' afirmó: "Daría todo para que el partido del sábado fuera Boca-River. Tengo unas ganas de volver a encontrarlos. Boca hoy está mejor para un desempate". Dejando ver la sed de revancha que tiene el ‘Patrón' por ganarle un título a River.

El que hoy en día es miembro de la junta directiva de Boca, finalizó diciendo: "Me veo campeón siempre. Mientras tenga fe, la voy a pelear. Este equipo está demostrando eso. Va a pelear hasta el final. Y si no se da, será en la próxima. El convencimiento que hay es ese. Estamos en una institución para pelear cada cosa". Los dirigidos por Miguel Ángel Russo tienen que ganar el duelo contra Gimnasia de la Plata y esperar que River no gane , para así quedarse con el título. De no ser así y ante una posibilidad de empate en la tabla general, se tendrá que jugar una final única en una cancha neutra para definir quién será el campeón de la Superliga 2020.