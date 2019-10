El 'Patrón' destapa la olla podrida en Boca y cuenta una canallada

Las elecciones en Boca Juniors podrían definir un nuevo rumbo en la institución xeneize y uno de los hombres que se manifiesta constantemente contra la actual dirigencia es Jorge el 'Patrón' Bermúdez, histórico defensa colombiano de esa institución.

“Hay mucha gente que me escribe que por qué no me postulo para ocupar una posición en Boca. Los estatutos del equipo son muy claros y les voy a contar una historia", dijo el exfutbolista en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

Luego prosiguió: "Los estatutos dicen que ninguna persona que no sea socia activa de Boca puede aspirar a un cargo ¿ustedes sabían que a mí nunca se me permitió ser socio de Boca? ¿Sabían que, pese a haber sido el capitán y todo lo que ustedes conocen y ganado por el club, cuando yo quise ser socio se me negó la posibilidad?"

Y es que la indignación del 'Patrón' contra la actual dirigencia tiene su inicio en la falta de empatía con su trayectoria y rica historia dentro del club argentino, con el que fue campeón hasta de la Copa Libertadores, la misma por la que actualmente se lamenta.



“¿Sabían que esos mismos que gobiernan en el club hace tanto tiempo no permitieron ni que yo fuera socio nunca ni que yo regresara nunca al club? Pues es la realidad, no me pidan a mí porque yo quiera si fuera por querer mío yo hubiera vuelto hace mucho tiempo, pero no es tan fácil. Hay mucha gente involucrada en Boca que no está interesada en que gente con sentido de pertenencia y responsabilidad vuelva al club y es bueno que lo sepan, por mí encantado", expresó fuertemente.

Sin embargo, Bermúdez reconoció que siente un cariño intenso por la afición y que espera regresar al equipo para contribuir a la mejoría.



“Yo siento que no me he ido nunca porque en el corazón de ustedes es donde he estado y donde vale la pena, pero algún día Dios me va a dar la posibilidad de volver porque los tiempos de Dios son perfectos y volveré para ser socio y no irme nunca más", finalizó.