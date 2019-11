Riquelme hizo estallar La Bombonera: fuerte crítica por su máscara

Juan Román Riquelme palpó este sábado el amor que todavía le tienen los aficionados de Boca Juniors a pesar de haber dejado el equipo hace casi seis años del club. La idolatría de los hinchas se manifestó a su llegada al estadio La Bombonera, pues se abalanzaron sobre él para saludarlo, antes del juego entre el xeneize y Argentinos Juniors.



El histórico ‘10’ hace parte de la campaña presidencial de Jorge Ameal, así que su presencia también hizo parte de una jugada política de cara a las elecciones del próximo 8 de diciembre. El nombre de Riquelme ha causado polémica entre muchos, pero lo cierto es que su hoja de vida lo convierte en un ser muy apreciado.



Este sábado la presencia de Riquelme fue desde horas antes del partido, pues a las afueras de La Bombonera entregaron unas máscaras de Román, las cuales fueron decomisadas antes de entrar al estadio, causando polémica porque la logística prohibió la entrada del curioso objeto por cuestiones de seguridad.



Esa represión, para muchos del presidente Daniel Angelici, no cayó bien entre los hinchas.



Justamente Riquelme criticó la decisión de no dejar entrar la máscara con su rostro, y antes de entrar al estadio dio unas fuertes declaraciones sobre la decisión del oficialismo de prohibir el objeto.



“Mucha felicidad de volver a La Bombonera, y un poco de amargura también: no es lindo ver que están tirando las caretas con tu cara. He defendido los colores del club de la mejor manera, he intentado jugar lo mejor que pude y que den la orden de que no puede entrar la gente con la careta es triste, ¿no? Es triste ver cómo los que están en las puertas las tiran al piso. Creo que eso no está bien. Tengo que pensar como dicen todos. Tengo que pensar que Angelici es verdad que es de Huracán y tengo que pensar que Gribaudo es de Independiente, porque si no no pueden permitir una cosas de esas”, disparó Riquelme, molesto porque no dejaron que el hincha tuviera ese recuerdo.



A Riquelme también le preguntaron sobre las máscaras de Gabigol, atacante de Flamengo y autor de los dos goles con los que River Plate perdió la final de la Copa Libertadores; esas caretas sí entraron a La Bombonera.



“Hay que preguntarle a Angelici y a Gribaudo, por ahí a ellos les dio más alegrías Gabigol que Riquelme. Porque repito, tengo que pensar y hacerle caso a lo que dicen de que uno es de Huracán y el otro de Independiente, si no, no permiten hacer una cosa de éstas. Yo defendí los colores de mi club lo mejor que pude, he intentado hacer lo mejor que pude cada partido que jugué con la camiseta de mi club y creo que alguna alegría le he dado a los hinchas, y ver hoy que den la orden de que tiren mi careta en el piso es triste, muy triste, la verdad que sí”, comentó un Riquelme muy molesto.