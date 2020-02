River y Boca: así puede haber campeón este fin de semana en Argentina

River Plate y Boca Juniors tendrán este fin de semana su penúltimo ‘round’ en la pelea por el título de la Superliga Argentina. El equipo de la banda cruzada tiene tres puntos más en la tarjeta, por lo que el xeneize necesita dar un golpe en su partido y esperar que su archirrival caiga a la lona para igualarlo y llegar al último asalto empatado en puntos.



Eso sí, un resbalón de Boca y un triunfo riverplatense, sería un triunfo por ‘KO’ para los dirigidos por Marcelo Gallardo. En ambos equipos hay colombianos: Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero, de un lado; y Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa, del otro.



River intentará consagrarse campeón el sábado y solo Boca puede evitarlo. Los de Núñez intentarán consagrarse campeón este sábado en el Monumental frente a Defensa y Justicia, pero para eso necesita que el xeneize no le gane a Colón este viernes. A falta de dos jornadas para el final del torneo, el millonario lidera con 45 puntos, seguido por Boca Juniors con 42. La jornada 22 de la Superliga, en la que podría consagrarse el conjunto de Marcelo Gallardo, comienza el viernes y finaliza el lunes.



El Millonario jugará el sábado con conocimiento del resultado de su clásico rival. Si Boca pierde con Colón, necesitará un empate para celebrar el campeonato. En cambio, si el xeneize empata, deberá ganar para quedarse con el título. Si Boca Juniors gana, el millonario no podrá gritar campeón en esta jornada. Si pierde River, quedarían empatados en puntos a falta de una jornada.



River no podrá contar con el delantero colombiano y goleador del torneo con 12 tantos Rafael Santos Borré, por acumulación de tarjetas amarillas. El rival de River Plate será Defensa y Justicia, que tiene como entrenador a una vieja gloria del millonario: el exdelantero Hernán Crespo, que jugó con Gallardo en River y en la selección argentina. Además, en el Halcón juega el lateral izquierdo Nahuel Gallardo, hijo del ‘Muñeco’.