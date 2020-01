Aguirre, el más afectado por la salida del ‘Chicharito’ del Sevilla

La inminente marcha del delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández a Los Ángeles Galaxy de la MLS generó un efecto arrastre que acabó generando un contratiempo a su compatriota Javier Aguirre.

El motivo es que el Sevilla se movió rápido para buscar nuevas piezas en ataque. Y este jueves contrató al marroquí Youssef En-Nesyri, cuya cláusula de rescisión es de veinte millones de euros.



El ariete era uno de los jugadores más importantes del Leganés, entidad donde dirige Aguirre desde hace varias jornadas. Este tendrá ahora que tratar de buscar soluciones en su parcela ofensiva.



"Yo seguía con detenimiento la noticia del Chicharito, que es amigo de la familia, y decía 'Mira el Chícharo, vuelve a América'. Estábamos en ello y mira... ¡pumba! Nos tocó de rebote. Me he quedado sorprendido", apuntó el entrenador en sala de prensa.



Pese a ello cree que en lo personal la decisión de 'Chicharito' es acertada: "Me gusta. Los Ángeles es una plaza muy futbolera, muy mexicana. Va a ser un impacto para la MLS ahora que perdieron a Ibrahimovic. Javier está en plenitud. Tiene un currículum extraordinario. Le vendrá bien a la MLS y al jugador".