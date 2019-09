James se perfila como titular en el derbi: para eso lo 'cuidó' Zidane

James Rodríguez volverá a jugar un derbi, este sábado ( 2:00 p.m. hora colombiana), en el Wanda Metropolitano, y, según las informaciones que llegan desde España, lo hará en calidad de titular.

El estelar duelo de la fecha en LaLiga, la visita de Real Madrid al Atlético de Madrid, tendría el regreso del equipo estelar, tras la buena presentación del equipo B en el triunfo 2-0 contra Osasuna.



El descanso que tuvieron los que se impusieron de visitantes contra Sevilla (0-1) cobra sentido ahora, pues llegan más frescos a un partido que, como todo clásico, tiene un tinte particular.



James sería titular en una posible nómina titular en la que coinciden varios medios españoles, entre ellos el diario AS y Mundo Deportivo: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho, Casemiro, Kroos, James, Bale, Hazard y Benzem, sería el once el Wanda.







La explicación, según AS, es simple: "Zidane repetirá la versión del Pizjuán en el derbi del Wanda (con la excepción de Nacho por el lesionado Mendy, ya que Marcelo aún no está para ser titular), en la que convenció el técnico a jugadores como Hazard y Bale de que había que defender… Esa es la idea ante el Atlético. James sigue manteniendo el puesto porque Modric no llega lo suficientemente rodado. El croata se entrenó ayer, como Isco. Pero los dos, y Marcelo, estarán en el banquillo. El caso es que Zidane tendrá en el Wanda a siete hombres descansados (Courtois, Carvajal, Varane, James, Bale, Benzema y Hazard)".



Alegra, por supuesto, ver a James ahora en la lista del equipo A y no como en la temporada 2016-17, cuando aparecía junto a Danilo, Coentrao, Kovacic, Asensio, Nacho, Morata, Lucas Vázquez o Mariano, los que efectivamente sumaban puntos clave para ganar la LaLiga pero se sabían fuera de la anhelada Champions League.



El derbi es un partido definitivo no solo para poner a prueba el liderato sino para que James se consolide, como lo ha hecho en sus últimas salidas, entre los indispensables del técnico Zinedine Zidane.