Descontrolado: jugador del Atlético vio la roja y se perderá el derbi

El Atlético de Madrid perdió un jugador importante para el derbi del próximo sábado, contra el Real Madrid. El ex jugador del cuadro blanco, Álvaro Morata se vio envuelto en un enfrentamiento con el capitán del Mallorca Xisco Campos por lo que el árbitro del partido lo expulsó.

Morata, ex jugador del Real Madrid, fue suplente e ingresó al campo en el minuto 69 en lugar del hispano-brasileño Diego Costa, autor de uno de los goles en la victoria 0-2 del cuadro colchonero.



Con solo ocho minutos en el campo, Morata tuvo una entrada fuerte sobre Xisco Campos, con quien se encaró. El árbitro Alejandro Hernández les puso amarilla a ambos y cuando el tema parecía terminado, el delantero del Atlético siguió diciendo cosas al capitán del Mallorca por lo que el juez le habría mostrado la segunda amarilla y la roja.

Álvaro Morata se encaró con Xisco Campos, del Mallorca. Foto: REUTERS



El jugador del Atlético de Madrid, quien se perderá el derbi contra su antiguo equipo también se encaró con algunos aficionados en el momento de subir al autobús para abandonar el Estadio de Son Moix, tras el partido jugado en Palma de Mallorca.

Algunos aficionados del equipo local le recriminaron la acción que acabó con su expulsión en el minuto 78 y el delantero espetó: "Si supierais lo que me ha dicho a mí Salva Sevilla, no hablaríais así". El jugador se marchó muy enfadado y rehusó hacer más declaraciones.



Por su parte, Xisco Campos le bajó el tono al tema y calificó como "lances del juego" su enfrentamiento con Morata que luego terminó en la expulsión del delantero. "Le he dicho que había tocado el balón, se ha dirigido a mí, hemos discutido un poco y son lances del juego que se quedan en el campo. Tenemos las pulsaciones a mil, son lances del juego y no pasa absolutamente nada", declaró a la televisión española.