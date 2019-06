'Nunca me sentí querido por el club o por los hinchas': Álvaro Morata

Pese a que en Chelsea su rendimiento no fue del todo malo y marcó 24 goles en 72 partidos disputados, la relación entre Álvaro Morata y Chelsea no terminó bien. El delantero, se despidió entre sombras de la afición de los ‘blues’ y luego de su llegada a Atlético de Madrid volvió a sentirse importante, querido y como un jugador clave, situación que lo motiva a pedir un traspaso permanente.



Y aunque la situación es difícil, pues Chelsea se enfrenta a un posible veto para la contratación, el delantero deja claro su punto: “Perdí confianza en mí mismo durante ese tiempo. Me sentí molesto por la opinión de la gente en Inglaterra, siempre me metían en el medio de todo. No me sentí apreciado o querido por el club o los hinchas en ningún momento”, aseguró a Goal el atacante.



Luego prosiguió: “En Chelsea arranqué bastante bien, pero luego vino una lesión que me complicó. Así tan malo como fue mi paso, anoté 15 goles y gané la Copa FA, pero me quedé por fuera del Mundial y ese, para mí, fue el momento más duro de mi vida. Desde los 10 años soñé con disputar un Mundial y escogí Chelsea porque pensé que ese era el mejor club para lograr este objetivo”.



“Ahora, firmar con el Atlético es lo mejor que me ha pasado, quiero quedarme aquí pero Chelsea me llama de nuevo. Vamos a ver qué sucede en las negociaciones entre ambos, pero los dos clubes saben qué es lo que quiero. Yo solo pido, por favor, que, como le dije al Atlético, hagan lo posible para quedarme aquí para solucionar esto pronto porque yo me quiero quedar aquí”, concluyó.