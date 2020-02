El sueño de niño de Ansu Fati, jugando junto a Messi: 'No me lo creo'

Ansu FAti no se lo puede creer: ¡es el jugador más joven en la rica historia del FC Barcelona en marcar un doblete!

Como si fuera poco sus tantos fueron dos asistencias de un tal Lionel Messi, nada menos que el mejor futbolista del mundo.



El mismo chico, de solo 17 años, lo admite: "Agradezco al equipo, no es fácil que entre un chaval y se porten también. Poco a poco me lo core, pero no del todo. Hace muchos años veo jugar a Messi, jugar a su lado es un sueño", dijo, todavía inexperto frente a las cámaras.



Al hablar de su récord apenas comentó: “no tengo nada que decir, tengo que seguir trabajando”.



Y es que este chico, nacido en Guinea-Bisáu y radicado en España desde los 6 años de edad, es la sensación no solo del FC Barcelona sino de la Liga española.



Por eso, por el tremendo entusiasmo que despierta, su entrenador, Quique Setién, pide calma: "Está emergiendo, sabemos que tiene un grandísimo potencial, pero hay que entender que es un chaval y hay que darla la tranquilidad y la confianza para que explote lo que lleva adentro", dijo, en El Transistor.