Desde el Atlético lo confirman, Griezmann fichará por el Barcelona

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, dejó claro este miércoles que el francés Antoine Griezmann podría jugar a partir de la próxima temporada en el Barcelona, una decisión que dijo conocer desde marzo.

"Yo lo tengo claro desde hace tiempo, desde marzo; al Barcelona", dijo en declaraciones al canal 'Toros' de Movistar Plus al ser preguntado por el próximo equipo del jugador galo, que ya anunció el 14 de mayo que dejaba el club colchonero pero que aún no ha confirmado qué camiseta vestirá la siguiente temporada.



Además, Gil Marín habló sobre cual será la política de fichajes del Atlético de Madrid durante este mercado de verano: "Hay que encontrar jugadores que estén por encima del grupo y formar un grupo de hombres", sentenció.



Con estas declaraciones, el futuro de Antoine Griezmann empieza a marcar la tendencia. El anuncio del fichaje del francés por el Barcelona se hará esperar, sin embargo, puede que desde hace meses el trato ya estuviera hecho.



El vestuario del Barcelona no está muy convencido del fichaje del francés, ya que a muchos no les cayó bien lo que Griezmann hizo la temporada pasada con su polémico video "la decisión".



Por el momento el cuadro catalán no ha confirmado fichajes de cara a la próxima temporada en la que tendrá duras pruebas que superar tanto en la Liga de España, Champions League y Copa del Rey.