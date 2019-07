La movida entre Atlético y Milan que acercaría a James al colchonero

Atlético de Madrid no se ‘mojó’ con James Rodríguez. El presidente Enrique Cerezo habló hace unos días del supuesto interés por el colombiano, pero dijo “que yo sepa, no hay negociaciones” con el Real Madrid. Sin embargo, la prensa en España ha seguido de cerca los movimientos secretos del colchonero y dicen que sí existe un acercamiento entre los equipos de la capital ibérica.



Claro, el ‘Aleti’ no quiere llamar la atención en caso de que las conversaciones no lleguen a buen puerto, pero lo cierto es que para Diego Simeone, el volante cafetero es una buena opción para reforzar su plantel y, aunque no es prioridad, avaló las conversaciones para sondear las posibilidades de quedarse con Rodríguez Rubio.



Sin embargo, Real Madrid no quiere cederlo a cualquier costo. Sabe que James Rodríguez es un hombre que puede dejar buenos réditos económicos y por eso se ha puesto duro en cualquier tipo de negociación por el colombiano. Sea con Atlético, Napoli, o cualquier club que pretenda los servicios del exBayern de Múnich.

Es por eso que el colchonero necesita hacer una venta que le permita contar con dinero suficiente para sentarse a la mesa con el Real Madrid y pedir a James. Y ya hay inicios de una operación que permitiría tener presupuesto suficiente.



El delantero argentino Ángel Correa quiere cambiar de aires, pues no es un titular del Atlético y quiere un equipo en el que pueda tener más minutos de juego. Y el Milan de Italia es el principal candidato para ficharlo, pues quiere salir de Patrick Cutrone (Wolverhampton) y de André Silva (Mónaco). Correa tiene una cláusula de 100 millones de euros, pero ya se negocia una rebaja para quedarse con la ficha del argentino. En Italia hablan de unos 60 millones, que servirían para que Atlético después contrate a James.