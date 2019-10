Autoridades de Barcelona garantizan seguridad en el Camp Nou

Miquel Buch, consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, afirmó este lunes que la seguridad está garantizada en todos los partidos que se disputen en el Camp Nou, empezando por el Barcelona-Valladolid de este martes.

"No habrá ningún problema para que se jueguen los partidos en el Camp Nou. No lo será este martes ante al Valladolid ni el 18 de diciembre, cuando debe celebrarse el partido ante el Real Madrid", ha afirmado Buch en una entrevista concedida a RAC1.



Por otra parte, el conseller de Interior se ha mostrado en desacuerdo con la suspensión del Clásico, que debía disputarse el pasado sábado a la 13:00 horas: "Forma parte del relato de los hechos que está haciendo el Gobierno español para asegurar que (en Cataluña) hay un problema de orden público, pero no es así".



"Nunca dijimos que no podíamos garantizar la seguridad en este partido. El Barcelona tampoco estaba de acuerdo. Los Mossos garantizaban la seguridad en el Clásico", ha insistido Miquel Buch.