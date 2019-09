Bale rompió el silencio tras ser el primer elegido a salir del Madrid

Real Madrid publicó este lunes un vídeo conmemorativo del sexto aniversario del fichaje de Gareth Bale, que respondió en las redes sociales y destacó el orgullo que siente por jugar en "este gran club". Por otro lado, habló sobre los momentos que vivió en los últimos meses.

"Estos meses que han pasado no han sido geniales, pero tampoco se podría decir que fueron los peores. Recuerdo que un año, con Harry Redknapp, no jugué. No ha sido fácil, pero ya me ha pasado antes y sé cómo lidiar con ello", dijo.

También, "No escucho ni leo nada de lo que se dice. La mayoría de gente que no me conoce no conoce bien la situación. Las cosas de mi parte seguirán privadas, si quieren algo más pregúntenle al club".



Por otro lado, habló del golf (por el que lo critican ya que juega este deporte) y también tuvo en cuenta sus vacaciones y rumores en el mercado de fichajes.



"Tuve unas grandes vacaciones y luego mantuve la cabeza puesta en la pretemporada. He trabajado duro en los entrenamientos. El fútbol es mi deporte número uno. Es por lo que me pagan y en lo que doy lo mejor de mí mismo. El golf es un hobby como el que tiene cualquier otro. No hay nada malo en ello, hay muchos futbolistas que lo juegan", finalizó.