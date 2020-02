¡Se escapó la tortuga! Mea culpa de Barcelona por no fichar a Haaland

FC Barcelona padece de muchos males, pero el que más pesa es su pérdida progresiva de poder ofensivo, que le pasa factura en Europa más que en España y que obliga a preguntarse si se tomaron las decisiones correctas.

Y el caso de Erling Haaland llama especialmente la atención. Ahora que faltan goles, que Messi requiere socios, que Luis Suárez no se hace más joven y sufre problemas físicos, que Dembelé no acaba de cumplir su rol de promesa, muchos se preguntan por qué Barcelona no va por él decididamente.



La respuesta sorprende: porque ya lo hizo. Tal como lo reveló el diario Mundo Deportivo, fue el año pasado cuando la carpeta de Haaland estuvo en el escritorio de la secretaría técnica y en las conversaciones de varios directivos, mientras se buscaba un número 9 que ocupara la posición del lesionado Suárez. Según la versión "fue observado en no menos de 15 ocasiones" y se comparó con Luka Jovic, hoy en Real Madrid.



¿Por qué no lo ficharon? Por una razón técnica: "los informes de los técnicos del Barcelona que midieron la calidad de Haaland coincidían a resaltar su capacidad goleadora pero le puntuaban muy, muy bajo respecto a su capacidad asociativa".



Con seguridad, al verlo con Borussia Dortmund, que se lo llevó por 20 millones de euros, anotando doblete en Champions y destrozando récords, alguien ha de tener las manos en la cabeza, debatiéndose entre el enojo y la frustración.



"Haaland, ahora están seguros, tenía y tiene lo que el Barça estaba buscando desesperadamente. Gol y potencia animal, pero no pasó el control de ADN", aseguró el medio español.