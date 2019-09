El jugador que desearía no haber sido contratado nunca por Barcelona

El jugador de Fiorentina, Kevin Prince Boateng, reconoció que haber ido a Barcelona no fue la mejor decisión de su carrera debido a los pocos minutos con los que contó el club catalán. Además, confesó que no fue fácil no ser tenido en cuenta y que lo que más tuvo que trabajar fue su parte mental, para llegar en forma al final de la temporada para buscar nuevos rumbos.

"Para ser sincero, para mi carrera futbolística no fue una buena decisión ir a Barcelona. Apenas jugué, no estaba detrás de Suárez, era el suplente del suplente de Suárez", contó el exjugador de Milan de Italia en dialogo con el diario 'Sport Bild'.

El mundialista con la selección de Ghana, reconoció que no fue nada fácil soportar el no ser tenido en cuenta, y que su cabeza estuvo a punto de derrumbarse en algunas ocasiones, sin embargo, recalcó que el esfuerzo mental y el deseo de jugar nuevamente fueron claves para mantenerse a tope físico y mental. "No podía esperar por volver a jugar. Tuve que esforzarme para estar listo y no romperme mentalmente", confesó.

Kevin Prince Boateng no jugó ningún partido por la Champions League, en la que Barcelona salió eliminado contra Liverpool. El exjugador de Shalke 04 disputó apenas 240 minutos por liga y 63 por Copa del Rey con el club catalán.