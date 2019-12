Duras críticas: ¿Por qué no soportan a Valverde en el Barcelona?

Este miércoles volvieron a arreciar las críticas de la afición y de la prensa barcelonista contra el entrenador Ernesto Valverde. Y es que en la Ciudad Condal hay una profunda molestia por el empate en casa contra el real Madrid, en un clásico en el que se le reclama un planteamiento muy defensivo y pocas alternativas tácticas.

Valverde perdió una gran posibilidad de echarse a la afición y al periodismo al bolsillo con una victoria que le daría más que tres puntos: la del clásico contra el Real Madrid. Aunque es algo incierto qué habría pasado, pues allí cuando gana el cuadro catalán es gracias a la magia de Messi y cuando pierde o deja de ganar en casa es por culpa del entrenador.



En la previa del clásico, las críticas llovieron desde que se conoció la alineación: “Pues ya tenemos el primer incidente lamentable de la tarde: la alineación de Valverde”, escribió en su cuenta de Twitter Dani Senabre, reconocido comentarista catalán de la cadena Cope. Y lo que le criticaban era dejar en el banco a Sergio Busquets.



Y una vez comenzado el encuentro, al final del primer tiempo en el que el Real Madrid superó claramente al Barcelona, Senabre se desahogó con una fuerte crítica al planteamiento de Valverde: “El planteamiento del Barça hoy es INDIGNO de un equipo que juega un Clásico en casa y con algunos de los mejores futbolistas del planeta y de la historia.

En el Partidazo de Cope, Senabre fue más allá y dijo que terminó el clásico con una sensación de “envidia hacia el Real Madrid”.

“Pocas veces en los últimos años, el Barcelona envidia el centro del campo del Madrid. El centro del campo tocador”, sentenció.

Zidane teniendo peores jugadores y jugando fuera de casa, ha ido a por el partido. El Barça, de local y con mejor plantilla, ha salido a especular.



Indigno.



Este fue el noveno clásico de Valverde como técnico del Barcelona, en los que ha conseguido cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

Los seguidores del Barcelona no olvidan las dolorosas derrotas en Liga de Campeones contra la Roma y contra el Liverpool, desaprovechando una amplia ventaja de la ida, hicieron mucho daño en su imagen de la que no se ha recuperado, y después del clásico quedó aún más golpeada.



Fuera de la 'Champions' los títulos avalan el trabajo del 'txingurri' ya que ha conseguido dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España en sus dos temporadas al frente del Barcelona, pero las dudas arrecian en torno a su figura por imponer a veces el pragmatismo a lo 'vistoso', el eterno poso de la 'filosofía Barça' con la que, para algunos, no casa y la gestión de los canteranos con, por ejemplo, las escasas oportunidades de Riqui Puig.



En verano se especuló con la salida de Valverde por la eliminación con estrépito en Liga de Campeones y por perder la final de la Copa del Rey contra el Valencia, pero finalmente el apoyo de Leo Messi y el respaldo de la directiva provocaron que se mantuviese en el cargo, junto a las dudas.

Una incertidumbre que reina sobre todo cuando el Barcelona juega fuera de casa. Lejos de su estadio, los blaugranas suman 4 victorias, dos empates y tres derrotas.



En casa estaba imbatible, con todos los partidos ganados, pero ahora, sufrió un nuevo tropiezo y cedió sus primeros puntos en casa en esta campaña.