¿Problemas en Barcelona? Joven promesa mostró su descontento

El volante Riqui Puig abre por primera vez la puerta de salida de Barcelona, pues ha expresado su descontento por no tener muchas oportunidades en el primer equipo, y verse relegado a jugar con al segunda división del equipo.

Esta temporada Puig ha sido una de las figuras rutilantes del Barca B-Andorra. Sin embargo, ha admitido que creía que tendría más oportunidades por parte del primer entrenador, Ernesto Valverde, y por eso ha dejado abierta la posibilidad de su salida.



“La Segunda B es una categoría que es de paso, no todos los jugadores de la cantera quieren estar muchos años aquí, porque aspiramos a jugar en categorías superiores”, dijo la promesa del equipo catalán.

Sobre la posibilidad de salir en el próximo mercado de invierno fue claro y aseguró que “no, en teoría no, pero veremos”. De esta forma deja ver su descontento por la falta de oportunidades.



“No cierro la puerta, pero es verdad que a mí me gustaría tener más minutos arriba, hay bastante gente y cuesta tener minutos arriba. Si no tengo ningún minuto arriba, tendré que tomar una decisión”, afirmó el joven volante.

Sobre el protagonismo que ha perdido afirmó que no ha sido fácil de asimilar, pues el año pasado prácticamente era parte del primer equipo, junto a las grandes estrellas del conjunto catalán.



“Es duro, porque el año pasado estaba en dinámica del primer equipo y este año no estoy participando tanto. Son cosas del fútbol y lo tengo que asimilar”, finalizó Riqui Puig.