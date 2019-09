¿Por qué el Barça no quiere que convoquen a Ansu Fati a la Sub-17?

Ansu Fati sigue dando de qué hablar en España. Luego de su exitoso debut con el Barcelona, el jugador nacido en Guinea Bissau, se convirtió en poco tiempo en un jugador imprescindible para el cuadro azulgrana, al punto de que las directivas del club están estudiando cómo hacer para que no sea convocado a la selección Sub-17 que jugará el Mundial de Brasil, a partir del próximo 26 de octubre.

¿Pero cuál es la razón para truncar el que sería el debut del jugador de 16 años con la selección española? Según el diario Marca el club buscará por todos los medios que el talentoso jugador juvenil esté en el clásico contra el Real Madrid, que se disputará el sábado 26 de octubre.



El gran dilema para el técnico Valverde es que justo en esa fecha comenzará el Mundial Sub 17 en Brasil y Ansu Fati sería una de las principales figuras de esa selección, que tendrá su debut el lunes 28 contra Argentina, en el Grupo E, en el que también enfrentará a Camerún y Tjikistán.



Si la Federación Española lo solicita, el Barça no puede negarse a que el jugador se una a la selección, por lo que según informa el diario citado el club intentará que no haya una convocatoria, basados en que deben facilitar su crecimiento en el club blaugrana.