Siga que sí hay: Barcelona da opciones a PSG para quedarse con Neymar

Barcelona movió fuertemente el mercado con la contratación de Antoine Griezmann. El equipo catalán pagó 120 millones de euros por el francés, que viene de brillar en el Atlético de Madrid, y ya los aficionados se ilusionan con la sociedad que puedan armar con Lionel Messi y Luis Suárez.

Sin embargo, el Barça no quiere parar ahí y pretende desde hace rato fichar a otra figura mundial para armar un equipazo. Por eso es que no desiste en sus aspiraciones de traer de vuelta al brasileño Neymar, quien juega en Paris Saint Germain pero también se ilusiona con regresar al equipo en el que fue feliz.



Aunque hay intenciones de ambas partes, el PSG no está convencido aún de dejar ir a una de sus estrellas. Además, la operación por Neymar no es nada barata y esa parte económica podría ser la gran traba para el Barcelona. Por eso, el equipo catalán está mirando otras opciones que puedan atraer al millonario club francés.



El diario alemán ‘Bild’ asegura que Barcelona propone un trueque de 3 jugadores azulgranas por el astro brasileño. Uno de ellos podría ser el brasileño Philippe Coutinho o el francés Ousmane Dembelé. Solo uno sería moneda de cambio, no los dos. Y en ese orden, el técnico del PSG, Thomas Tuchel, preferiría a Dembelé porque ya lo tuvo en el Borussia Dortmund.



Los otros dos jugadores que podrían entrar en esa operación que propone el Barça serían Nelson Semedo y Samuel Umtiti, lateral y defensa central, respectivamente. De esa manera, el equipo catalán espera atraer al PSG, que es el equipo que tiene la última palabra.