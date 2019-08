¿No esta Messi? Griezmann encamina a Barcelona con un debut soñado

El entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde, elogió la actuación de Antoine Griezmann contra el Real Betis, diciendo que respondió con garantías en su debut en el Camp Nou. Después de sumar los tres primeros puntos de la temporada en La Liga de España, tras la victoria por 5-2, el técnico azulgrana se mostró satisfecho con la actuación de su equipo, que consiguió remontar el encuentro.



"Nuestra entrada al partido ha sido muy buena y es fundamental que el contrario note donde está. Hemos recibido el gol en una jugada aislada y nos ha desestabilizado. El segundo tiempo a base de insistir hemos dado la vuelta. Nos están haciendo goles con pocas llegadas, pero es una cuestión de insistir", analizó Valverde.



Uno de los protagonistas del encuentro fue el francés Antoine Griezmann, que debutó en el Camp Nou con un doblete. En este sentido, Valverde valoró positivamente la actuación del exdelantero del Atlético de Madrid. "Griezmann ha respondido con garantías, metido desde el primer minuto. Tiene un gran desmarque", señaló Valverde, quien admitió que "hoy era un día importante para el internacional galo”, dijo el entrenador.



Más allá de Griezmann, el entrenador del primer equipo azulgrana elogió a todos sus jugadores: "El equipo ha estado muy bien y sabemos que los jugadores que tenemos, con la calidad que tienen, tenemos muchas opciones de ganar", subrayó Valverde.

Uno de los jugadores que se quedó sin jugar fue Ivan Rakitic, quien encadenó la segunda suplencia consecutiva. Sobre la situación del croata, Valverde lo relacionó directamente con las muchas opciones que tiene en la medular.



"La semana pasada Busquets no jugó ni un minuto, hoy ha jugado Busquets e Ivan (Rakitic) no ha participado. No hay mucha historia. Tengo a muchos jugadores en la medular, pero para mí no es ningún problema. Sergi Roberto ha estado a un nivel muy alto. Vamos a ver qué pasa en el futuro", agregó.

Tampoco se refirió Valverde a las posibles salidas de Arturo Vidal, autor del quinto tanto, y de Rafinha, hoy titular ante la ausencia de Messi, Suárez y Dembélé. "Hoy cuando hemos tenido ciertas dificultades ha salido Arturo Vidal. Todos los jugadores quieren siempre jugar más. Tengo una gran nómina de jugadores en el centro del campo. Mientras el mercado esté abierto, me preguntarán por todos ellos. Hoy (Vidal) ha marcado gol, ha estado bien, ya veremos", concluyó.