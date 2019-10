Se aplazó el clásico de Barcelona-Madrid: esta sería la nueva fecha

El partido entre Barcelona y Real Madrid que se iba a jugar el 26 de octubre a las 6:00 a.m., fue oficialmente aplazado por los problemas de protestas que atraviesa Cataluña.



El juego no se ha definido, pero podría jugarse el 18 de diciembre como fecha adicional para disputar el Superclásico que no tendrá lugar el próximo fin de semana.

Finalmente, el partido no se jugará el próximo sábado y James Rodríguez, por su parte, tendrá que esperar para volver a disputar otro clásico con la camiseta del Real Madrid.