¡A madrugar! Revelan día y hora del clásico Barcelona vs Real Madrid

LaLiga ha confirmado este miércoles una noticia muy esperada no solo en España sino alrededor del mundo: la programación del clásico Barcelona vs Real Madrid.

El día señalado es el sábado 26 de octubre, a la 1:00 p.m. hora local (6:00 a.m. hora colombiana), en el estadio Camp Nou.



Para James Rodríguez será revivir un estelar duelo que vivió por última vez el 23 de abril de 2017, cuando anotó en el minuto 85, pero Real Madrid perdió 2-3 contra Barcelona, por cuenta de Messi.



Tampoco es bueno para el equipo 'merengue' el recuerdo, pues el último cruce que se registró contra su archirrival fue una goleada 5-1 de parte de los catalanes, que de paso le costó el puesto a Julen Lopetegui.



El partido fue directamente programado por LaLiga, el mismo día que se medirán Leganés vs Mallorca, Valladolid vs Eibar y Atlético de Madrid vs Athletic. El domingo se disputarán los juegos Celta vs Real Sociedad, Granada vs Betis, Levante vs Espanyol y Sevilla vs Getafe.