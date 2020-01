La jugada a tres bandas de Barcelona para fichar a reemplazo de Suárez

FC Barcelona necesita, a todas luces, fortalecer su plantilla si quiere salir de la crisis que ya le costó el puesto a Ernesto Valverde. De eso no cabe duda.

Por eso las reuniones se suceden en esta semana, la última del mercado de invierno, con el fin de darle a Quique Setién, al menos para empezar, un jugador que le permite resolver el problema del gol, que se acentuó con la baja de Luis Suárez hasta final de la temporada, por lesión.



Y la jugada que se abrió paso en las últimas horas es bastante compleja, pero curiosamente benéfica: el club se plantea fichar a un mediocampista para quedarse con el goleador al que persigue.



Según informa el medio portugués 'Superdeporte', el Barcelona se propone fichar a Bruno Fernandes, mediocampista de 25 años y del registro del Sporting de Portugal, a cambio de 60 millones de euros. ¿Y acaso no es un 9 lo que busca? Sí, pero ese fichaje del portugués sería la llave que abriría la puerta para el delantero que pretenden realmente los catalanes, el español Rodrigo Moreno.



Resulta que el atacante no tiene fácil su salida del Valencia para llegar a apagar el incendio que dejó la ausencia de Suárez, por lo cual los directivos se movieron en otra dirección: contratar a un jugador que quiere el Valencia, como Fernandes, para cederlo en préstamo y buscar la cesión de Rodrigo a cambio.



No sería una operación económica en el corto plazo, pero podría resultar benéfica en el futuro, pues Fernandes fue objetivo crucial del Manchester United e incluso del Real Madrid durante este invierno, lo que habla de sus condiciones. Además, resolvería el lío del delantero por al vía del préstamo, sabiendo que, dependiendo de los resultados, podría no tener garantizado un cupo en la plantilla cuando regrese Suárez.



Rodrigo Moreno, entre tanto, no se entrenó en la mañana de este martes con el Valencia y estaría sometiéndose a revisiones médicas por su cuenta, tratando de agilizar una hipotética transferencia. Algunos dicen que está ya en territorio catalán.



Rodrigo es un atacante de 28 años, 1,82m de estatura y una carrera intachable en el Valencia, club con el que tiene contrato hasta junio de 2022. En 2015 pagaron por él 30 millones de euros y hoy, según Transfermarket, está valorado en 50 millones. Es hombre de Selección de España y tiene formación en Real madrid Castilla,a demás de un paso por el Bolton de Inglaterra.



Según el diario Mundo Deportivo, en Barcelona ya están Jorge Mendes, el agente que tramita la posible operación de Rodrigo, y Anim Murthy, presidente del Valencia. Este lunes hubo una reunión con Eric Abidal, director deportivo del club azulgrana; Ramon Planes, adjunto a la dirección; y Òscar Grau, CEO con Murthy, pero sin anuncios oficiales.



¿Se dará la jugada de fichar al objetivo de Valencia para obligarlo a ceder a su delantero? Quedan pocas horas para saberlo.