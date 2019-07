Le hacen el feo: Bale está en problemas para salir del Real Madrid

El técnico del Bayern Múnich, Niko Kovac, ha negado que el delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale, entre en sus planes para la próxima temporada.

Kovac respondió con un rotundo "no", al ser preguntado por esa posibilidad, en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará su equipo contra el Real Madrid, en el NRG Stadium de Houston, como parte del International Champions, el torneo amistoso que consta de 18 partidos y disputan una docena de clubes.



"Creo que es un buen jugador, como también me gustan otros. Parece que puede jugar en otro sitio. Dónde exactamente no lo sé, no sé lo que piensa él. Veremos qué pasa", indicó al ser preguntado por el jugador galés del Real Madrid.



Con esto, Gareth Bale empieza a cerrar sus opciones de salida del Real Madrid. Zinedine Zidane no tendrá en cuenta al jugador y su futuro parecer ser bastante dudoso.



El único camino que por ahora parecer ser el ideal para Bale, son las negociaciones con el Tottenham, equipo que le ofrece pagarle la mitad de su sueldo y pagar uno 60 o 70 millones de euros a la casa blanca.