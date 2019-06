Bayern repetiría fórmula James con Bale: usufructo y opción de compra

El Bayern Múnich estaría interesado en una cesión y una opción de compra cómoda por Gareth Bale.

Según el diario The Sun, el campeón alemán repetiría la operación que ya usó con James: pagaría un préstamo por dos años, pactaría un precio preferencial al final de la cesión y usaría el talento del jugador para sus intereses en el intermedio.



Según la versión, las salidas de Arjen Robben y Franck Ribéry hacen que se requiera el servicio de un extremo y tener un hombre con la trayectoria de Bale sin tener que hacer una compra descomunal resulta una opción muy atractiva.



La competencia, según The Sun, es con Manchester United y Tottenham, que también pensarían en la cesión pero sin asumir la totalidad del salario del jugador, uno de los más altos de la plantilla de Real Madrid. Un ingreso de cerca de 1,2 millones de euros al mes es lo que ofrecerían los alemanes.



La llegada de Hazard deja muy complicado el panorama para Bale, no solo en términos deportivos sino porque su salario incrementaría los gastos y generaría un problema en el fair play financiero.

