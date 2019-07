Barcelona planea vender a otro jugador: ¿le abre espacio a Neymar?

Aunque ha incorporado y ha salido de varios jugadores, Barcelona parece resignado a no bajarse de su protagonismo en el mercado de pases y los brasileros serían los protagonistas de los movimientos que quedan para el club catalán, tanto en cuestión de llegadas como de salidas de jugadores.



Como es de público conocimiento, la llegada por la que todavía apostaría Barcelona sería la de Neymar, cuya relación con PSG está rota y pese a que se entrena con el club de la capital francesa, sueña con volver a España, en donde vivió su mejor etapa como jugador y un lugar del que parece, no se olvida.



Por otro lado, en lo que se refiere a las salidas, los jugadores cuyo futuro resta por resolver son dos, en primera instancia, Malcom, un futbolista que pese a que llegó proveniente de la Ligue 1 por un valor cercano a los 40 millones de euros y no tuvo demasiados minutos en la temporada anterior, como sucedería en la que viene, por lo que Borussia Dortmund apunta a llevárselo.



Aparte de Malcom aparece Philippe Coutinho, un jugador al que se le dieron escasas oportunidades pero nunca pudo aprovechar ese espacio y teniendo esto en cuenta también tiene grandes posibilidades de salir del club aunque, de momento, tampoco hay muchos interesados.



Así las cosas, los alemanes terminarán por quedarse con el brasilero Malcom para continuar reforzando su zona ofensiva, mientras que Barcelona aún no decide si contará con Coutinho o si con lo que tiene le basta, no solo para la liga española, sino también para la Champions.