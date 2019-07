Cinco realidades y cinco dudas de Atlético, ¿próximo destino de James?

El nuevo Atlético de Madrid completó su primer tramo de pretemporada con dos semanas de trabajo en Los Ángeles de San Rafael, en la sierra segoviana, y una victoria por 0-3 contra el Numancia en su primer amistoso de una preparación que tomó, este lunes, rumbo a Estados Unidos, con cinco certezas y cinco dudas en el ambiente.





LAS CINCO DUDAS



¿JAMES RODRÍGUEZ SÍ O NO?



La posible salida de Correa -y la segura de Kalinic- responden a la contratación que sondea el Atlético de otro futbolista, un centrocampista ofensivo, que pueda jugar por el centro y por la banda, con la que pretende completar su plantilla para el nuevo curso, a falta de menos de un mes para el inicio de LaLiga.



Un nombre ha surgido por encima de todos: James Rodríguez, que pertenece al Real Madrid, pero que no entra en los planes de Zinedine Zidane para esta temporada. El futbolista colombiano está en el mercado, su precio está entre 40 y 50 millones de euros y el Atlético está pendiente para la ocasión. También lo pretende el Nápoles.







LA SALIDA DE CORREA



En el minuto 28, cuando Joao Félix tomó rumbo al vestuario por una contusión en el partido de este sábado contra el Numancia en El Burgo de Osma, Simeone recurrió a Ángel Correa, aunque tenía otras opciones en el banquillo para suplir al jugador portugués y aunque el futuro del '10' argentino apunta fuera del Atlético.



De momento, mientras diversos medios italianos dan por hecho el acuerdo entre el Milan y el futbolista, no entre ambos clubes, Correa ha entrado en la convocatoria del conjunto rojiblanco para la gira por Estados Unidos y México, en contraste con Nikola Kalinic, que saldrá con total seguridad del club rojiblanco este verano.



LA REACCIÓN DE LEMAR



Fichado el pasado verano por 70 millones de euros esta temporada presiona ya invariablemente a Thomas Lemar, ante la exigencia de ser el futbolista que fue en el Mónaco, y por lo que le fichó el Atlético, en esta nueva temporada.



Su primer ejercicio en el club estuvo por debajo de las expectativas. No le faltaron ocasiones -jugó 43 encuentros de los 51 oficiales, 31 de titular-. Desde el primer momento, la confianza en él de Simeone fue inalterable, directo al once titular. Su fútbol, en cambio, no fue nada determinante. Tampoco sus números: marcó tres goles y dio cuatro asistencias a lo largo de sus 2.567 minutos de juego.



Ahora, la oportunidad es casi una obligación para el extremo francés, que de momento ha comenzado titular en el primer test de la pretemporada contra el Numancia, pero aún lejos de la versión que se espera de él.



EL 4-4-2 DE SIMEONE



De momento, en el primer partido de la pretemporada, Diego Simeone apostó por el clásico 4-4-2 más habitual a lo largo de todo su recorrido de siete años y medio y siete títulos con el Atlético de Madrid, sin variantes ni cambios sustanciales en la colocación inicial de su esquema. La duda está en si será así cuanto más rodaje vaya teniendo el equipo, más asumidos estén los conceptos tácticos de otras propuestas y avance la competición, porque en este primer tramo de la pretemporada ha manejado diferentes variantes.



De principio comenzó con un 4-3-3, luego prosiguió con el 4-4-2, más tarde ensayó con un 4-3-1-2... "Creo que cuantos más sistemas tengamos y más sistemas practiquemos más difícil será preparar los partidos para los rivales contra los que juguemos", expuso el delantero Álvaro Morata.



EL ROL DE SAPONJIC



Fichado desde el Benfica B, campeón del mundo sub'20 en 2015 e internacional sub'21 con Serbia en la actualidad, Iván Saponjic ha llegado para completar el ataque del Atlético. "No me gusta definirme, pero mi mejor cualidad es el juego aéreo. He venido para luchar, trabajar y mostrar mis cualidades", anunció hace una semana. Alternado con Kalinic, que no cuenta para esta temporada, en las pruebas tácticas, dentro de los teóricos suplentes en cada entrenamiento desde su incorporación, fue el último cambio del partido del sábado contra el Numancia.



Ni jugó en el once titular del inicio del partido ni del segundo tiempo. No entró hasta el minuto 63, en sustitución de Ángel Correa. En catorce minutos, mientras, estrenó su cuenta como goleador del Atlético, al aprovechar un centro desde la banda izquierda de Manu Sánchez, mientras su rol apunta a día de hoy más a recambio puntual que a alternativa o competencia real por la titularidad a Diego Costa y Álvaro Morata.





CINCO CERTEZAS



UNA PLANTILLA POTENTE, UNA COMPETENCIA ALTÍSIMA:



Diego Simeone, su entrenador, siempre insiste en dos palabras "competencia interna" como un mecanismo esencial para el funcionamiento de su equipo cada temporada. Cuanta más y mejor competencia haya dentro de la plantilla por un puesto en el once en cada entrenamiento, más y mejor competirá el equipo en cada partido.



El equipo formado por el Atlético para el nuevo curso, reinventado ante salidas tan relevantes en los últimos tiempos como Antoine Griezmann, Diego Godín, Lucas Hernández, Juanfran Torres, Filipe Luis o Rodrigo Hernández, es de altísimo nivel y garantiza tal competencia, altísima, con al menos dos hombres por puesto salvo en el lateral izquierdo, aunque ahí Mario Hermoso es una alternativa también a Renan Lodi.



Hay dos porteros (Jan Oblak y Antonio Adán); dos laterales derechos (Santiago Arias y Kieran Trippier), cuatro centrales (José María Giménez y Stefan Savic, para el perfil derecho, y Mario Hermoso y Felipe Monteiro, para el izquierdo), Lodi (más Hermoso) para el lateral izquierdo; los centrocampistas Marcos Llorente, Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Héctor Herrera y Koke Resurrección; los extremos Thomas Lemar y Víctor Machín, 'Vitolo' (a la espera de qué sucede con Correa); y cuatro delanteros: Diego Costa, Álvaro Morata, Iván Saponjic y Joao Félix, al que Simeone ha ubicado por la banda.



LA COMBINACIÓN DIEGO COSTA-MORATA-JOAO FÉLIX



Desde que comenzaron las pruebas tácticas hace dos semanas, en el mismo momento en el que el equipo inició sus entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael, la combinación de Diego Costa, Álvaro Morata y Joao Félix juntos en el once ha sido prácticamente una constante salvo momentos puntuales, mientras Simeone daba vueltas a los sistemas para encajar a los tres juntos.



Ha probado 4-3-3, 4-4-2, 4-3-1-2... Pero siempre con una idea de base de juntar a los tres en el once. Cuando ha tenido a los tres a su disposición, sólo en una ocasión, cuando contó con Thomas Lemar y no con Diego Costa, alteró la suma de los tres en la teórica alineación inicial tipo, quizá pensando en la primera cita del campeonato, el próximo 18 de agosto contra el Getafe en el Wanda Metropolitano, en la que el hispano-brasileño es baja por el partido de sanción que le queda pendiente por su expulsión del pasado curso en el Camp Nou.







DOSIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN



Son tres términos por los que se mueve este verano la pretemporada del Atlético de Madrid, muy medida desde todas las perspectivas físicas, con la indispensable carga de trabajo de este periodo para el desarrollo posterior de la temporada en las mejores condiciones y al máximo nivel, pero también en la dosificación de esfuerzos, la prevención de las lesiones y la precaución ante cualquier indicio de dolencia.



El Atlético ha recuperado el primer tramo de pretemporada más habitual de toda la era Diego Simeone, con una fase que había sido esencial siempre hasta el pasado verano: las dos semanas de concentración y entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael, en la sierra segoviana, a unos 80 kilómetros de Madrid. Es la principal medida para combatir las dificultades del curso pasado en el aspecto físico, transformado en una cantidad inesperada de lesiones que se reflejaron en 127 partidos de baja en la suma global de todos los jugadores que formaron la plantilla en el ejercicio 2018-19.



LA CONFIANZA EN MARIO HERMOSO



El pasado jueves, superadas las 13.30 horas, el Atlético anunció el fichaje de Mario Hermoso por cinco temporadas desde el Espanyol a cambio de 25 millones de euros más 4 en variables. Había cumplido un objetivo que perseguía desde hace más de un mes para reforzar su línea más dañada por las salidas: la defensa. Cinco horas más tarde, ya sobre el césped del campo de entrenamiento de Los Ángeles de San Rafael, el central fue directo al once. Al día siguiente, también. Y en el primer partido de la pretemporada, con sólo dos días de trabajo con su nuevo equipo, formó en la alineación frente al Numancia en El Burgo de Osma. Una concatenación de ejemplos que describen la confianza máxima que genera Mario Hermoso en el cuerpo técnico del conjunto rojiblanco, que lo incluyó de inmediato en el once en detrimento de Felipe Monteiro, fichado al Oporto y que ha completado la pretemporada del Atlético desde el segundo día.



LA REIVINDICACIÓN DE VITOLO



El extremo canario encara su segunda pretemporada con el Atlético con la titularidad y el triunfo en el equipo que se propuso desde su llegada, hace año y medio, aún pendiente, pero dispuesto a voltear una situación, a veces por las lesiones y a veces por la falta de confianza del técnico en alinearle en el once, que le ha mantenido en un segundo plano en el esquema de Diego Simeone.



El curso pasado partió sólo siete veces desde la alineación titular. Sólo Antonio Adán, el portero suplente, salió menos veces desde el once durante la campaña anterior. Por minutos, sólo el citado guardameta y Nikola Kalinic tuvieron menos que él. Vitolo está a tope en esta pretemporada. Está rápido, ágil, intenso, aparte de su calidad, su desborde y su regate indudables.



Lo demostró en el amistoso del sábado contra el Numancia, cuando activó a su equipo y desató la victoria. Una reivindicación. Aún persigue un puesto en el once, en el que Simeone no le ha probado en ninguno de sus entrenamientos de la pretemporada. - ...