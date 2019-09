Real Madrid, con James y Hazard, rinden examen en el exigente Bernabéu

La puesta de largo ante el madridismo de Eden Hazard, una vez recuperado de la lesión muscular que lastró su inicio de temporada, marca el duelo liguero de este sábado de un Real Madrid que no gana en el Santiago Bernabéu desde el 5 de mayo y que recibe a un Levante que fue uno de los equipos que lo conquistó.

Recuperar la magia del Bernabéu y la fortaleza ante sus aficionados es uno de los objetivos que pretende cumplir Zinedine Zidane para volver a optar al éxito este curso. A recuperar la ilusión del equipo blanco ayudará Hazard, que disputará su primer partido oficial como madridista y disfrutará por primera vez de su nuevo estadio.



Acaba de arrancar LaLiga, pero el Real Madrid ya tiene necesidades. Un solo triunfo en tres jornadas ya abren una distancia de cuatro puntos con el líder, el Atlético de Madrid, y debe corregir uno de los grandes males de la pasada temporada, su debilidad como local.



No inició bien su tarea, con un empate ante el Real Valladolid, incapaz de plasmar su dominio en goles. Será uno de los objetivos del Real Madrid ante el Levante, en un partido al que Zidane llega sacudido por el 'virus FIFA' en una de las demarcaciones más desprotegidas en su equipo, el centro del campo.



Se dio salida a Marcos Llorente y Dani Ceballos sin que llegasen sustitutos. Los duelos internacionales dejan las lesiones musculares de Luka Modric y Fede Valverde, con Casemiro recién aterrizado.



Sería suplente el brasileño en otras circunstancias, pero el técnico francés no tiene más para alinear junto a Kroos. La plaga de lesiones que sufre el Real Madrid tiene de baja a Marco Asensio e Isco junto a Valverde y Modric, más la ausencia por sanción de Gareth Bale, expulsado en Villarreal tras firmar goles salvadores.



Zidane recompondrá su equipo y pensará en los condicionantes del estreno en Liga de Campeones ante el PSG. Ese partido se lo perderán por sanción Sergio Ramos y Nacho, que se perfilan como la pareja de centrales titular ante el Levante con descanso para Varane.



El estreno como titular de Militao llegará en competición europea. Junto al debut de Hazard, aparece entre las opciones que maneja Zidane en su 4-4-2 jugar con Lucas Vázquez y un James recuperado en las bandas. Menos opciones tiene Vinicius.

Así llega Levante



El Levante se planta en el Santiago Bernabéu con el recuerdo del histórico triunfo de hace un año y después de haber encadenado dos victorias consecutivas en LaLiga justo antes de llegar al parón por los encuentros internacionales.



El entrenador del Levante, Paco Lopez, no tiene ninguna baja por lesión para este partido, salvo la que arrastra de la pasada temporada del defensa Róber Pier, y ha dejado fuera de la lista de convocados a Toño García, Hernani e Iván López.



Además, el entrenador valenciano puede contar con el delantero Borja Mayoral, a pesar de estar cedido por el Real Madrid, al no haber una cláusula en el contrato que lo impida. Tras ganar al Villarreal y al Real Valladolid, Paco López podría dar continuidad a su equipo inicial.



Una de las grandes incógnitas es saber si Nikola Vukcevic, tras haber regresado algo cansado de sus partidos internacionales, estará en el once. Coke Andújar regresa a la lista de convocados y podría ocupar un puesto en lateral derecho tras recuperarse de una lesión muscular, mientras que Enis Bardhi podría reforzar el centro del campo.

Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez, James; Hazard y Benzema.

Levante: Aitor, Coke o Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Vukcevic, Campaña, Rochina, Bardhi, Morales y Sergio León y Mayoral.



Árbitro: De Burgo Bengoetxea

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 6:00 a.m. (hora colombiana)





La clave: la inclusión de Hazard en el sistema ofensivo de Zidane, con libertad de movimientos y liberado de jugar en banda para que no realice esfuerzos defensivos y sea desequilibrante en los últimos metros.



El dato: la afición del Real Madrid no disfruta de un triunfo en el Santiago Bernabéu desde el 5 de mayo. Han pasado más de cuatro meses.