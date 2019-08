¿Y ahora quién va por Neymar? Bayern Múnich se quedó con Coutinho

El nivel de Coutinho en Barcelona no fue tan alto como se esperaba y luego de que el futbolista brasilero no aceptara convertirse en moneda de cambio ante la posible llegada de Neymar, la decisión de Barcelona fue la de cederlo a Bayern Múnich, que busca un futbolista para su medio campo y ve en el campeón de América una buena alternativa.



Y aunque la transferencia no ha sido oficializada, ‘Sky Sports’ confirmó que hay un acuerdo y que Coutinho será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador del equipo dirigido por Niko Kovac, que hoy empató en su debut en la Bundesliga y quiere terminar de reforzar su plantel.



Es importante recordar que Coutinho no hizo parte del equipo de Barcelona que enfrentó a Athletic de Bilbao en San Mamés, situación que marcó el principal indicio de su salida del club catalán, posteriormente, la transferencia fue confirmada por medios de toda Europa.



Durante la anterior temporada Coutinho disputó un total de 2020 minutos, anotó 5 goles y participó en 34 partidos de Liga. Sin embargo, no rindió de la manera en que se lo esperaba, terminó por convertirse en una alternativa poco llamativa para Valverde y desde Barcelona esperan que en caso de volver, el jugador lo haga con un mejor rendimiento.



Tras la salida de Coutinho de Barcelona, queda un interrogante en el aire: ¿quién se convertirá en la ficha de cambio del club catalán buscando la llegada de Neymar? Todo apunta a que sería Ivan Rakitic, quien tampoco luce muy interesado en salir de España.