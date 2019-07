Cristiano no se olvida del Real Madrid: esto dijo del club blanco

El delantero portugués Cristiano Ronaldo afirmó este lunes durante la entrega del galardón Marca Leyenda, que el Real Madrid fue el club que le marcó en toda su carrera. El cinco veces ganador del Balón de Oro dejó el club blanco en la temporada 2018-19 para unirse a Juventus y aunque supuestamente salió por diferencias con el presidente Florentino Pérez, no olvida el club que le permitió llegar a lo más alto de su carrera.

En sus primeras palabras durante la gala de la entrega del premio que se celebra en el Teatro Reina Victoria de Madrid, el jugador portugués recordó con cariño al club en el que ganó cuatro Ligas de Campeones, entre otros trofeos.



"Madrid es una ciudad que me marcó mucho, no solo a nivel futbolístico, también a nivel personal. Fue el club que me marcó. He jugado nueve años en el Real Madrid y por eso tengo un cariño muy especial por Madrid", dijo Cristiano.





"Echo de menos los dos. Pero por las circunstancias de la vida, he estado más años en el Madrid, mis niños crecieron aquí... echo más de menos al Madrid", declaró al ser preguntado sobre si añoraba más el Manchester United o el Real Madrid. Al acto acudió el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el que compartió un momento de complicidad antes de hacerse una foto juntos tras recibir el MARCA Leyenda.



Cristiano destacó su rendimiento la pasada temporada tras salir del Real Madrid, después de nueve años, a otra liga como la Serie A: "No es fácil salir del Real Madrid después de estar nueve años y llegar a Italia, en una liga diferente, compañeros diferentes, con 33 años... pero fue una de las mejores temporadas que he hecho".



El portugués fue preguntado por niños durante el acto y respondió con un "yo también" después de que uno le dijera que le dio pena que se marchase del Real Madrid". Destacó de su palmarés la Eurocopa conquistada con Portugal como el trofeo más importante que ha ganado: "Todos los trofeos son importantes, pero a nivel de clubes ya gané la Champions, Supercopa, la Liga... posiblemente la Supercopa con Portugal fue el trofeo más importante de mi carrera porque es mi país, mi familia... posiblemente sea el trofeo más especial que haya ganado en mi carrera", dijo tras pensárselo durante unos segundos.