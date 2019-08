Cristiano, tajante respuesta: explicó en qué se diferencia con Messi 

Cristiano Ronaldo vive un buen momento en Juventus y se prepara para lo que será la nueva temporada con el conjunto de Turín. El portugués, por su parte, habló de Lionel Messi, se comparó con él y explicó diferencias con el argentino.



Cristiano dijo en la serie documental 'The Making Of' de DAZN, que hay una diferencia entre ambos futbolistas, pero igualmente elogió al '10' con el que tanto 'luchó' por ser el mejor del mundo.

"(Messi) es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo. La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también he ganado la Champions League con clubes diferentes", contó el '7'.



Finalmente, también se elogió por su gran momento y por su importante pasado. "No hay muchos futbolistas que tengan cinco títulos de Champions y por eso creo que me identifico con esta competición".