Messi y la actualidad: habló de Griezmann y criticó momento del club

El capitán del FC Barcelona, Lionel Messi, señaló esta noche que el tono de su equipo tiene algo que ver con la pretemporada que hizo el conjunto azulgrana, pero advirtió que no era una crítica, sino una realidad. "Sabíamos que estábamos pasando un momento complicado. Si ves en Europa, todos los equipos grandes les pasa. Es quizá por la pretemporada, pero no es una excusa. Estamos un poco pesados. No es crítica a nadie, es una realidad. Es entendible que el club haga esos partidos", señaló tras la victoria del Barcelona contra el Inter (2-1).

Sobre el partido y la victoria, Messi fue contundente: "Necesitábamos ganar. Es un grupo complicado. Ganar de local es importantísimo. Costó porque el Inter es un grandísimo equipo. En el segundo tiempo, cuando nos paramos, mejor, y jugamos con más cabeza y manejamos mejor el partido".



Insistió que la victoria era vital y que el grupo "está bien", en relación a la tensión que se ha podido generar tras una declaraciones de Gerard Piqué, en que criticó a la directiva. "Lo importante es hablar de la victoria de hoy, de la de Getafe. Es básico para que no se genere el lío que hay cuando no hay fútbol. Tenemos que ir arrancando como equipo", sentenció.



Sobre su relación con el recién llegado Antoine Griezmann, Lionel Messi dijo: "No tengo ningún problema con Griezmann. De poquito nos vamos soltando. Necesitábamos esta victoria para encarrilar. Nos costó un poquito arrancar, pero esperamos después ir en alza", finalizó