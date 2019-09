Los buenos deseos de Eden Hazard para el derbi madrileño

Eden Hazard vivirá su primer derbi madrileño ante el Atlético de Madrid con el deseo de "marcar y ganar" en el Wanda Metropolitano, donde vivirá un reencuentro especial con su amigo Diego Costa. "En estos partidos sabes cómo son las sensaciones, la pasión, la rivalidad de las aficiones... especialmente cuando son dos equipos de la misma ciudad como el Real Madrid y el Atlético.

Mi deseo para el derbi es marcar y ganar. Solo quiero hacer felices a los aficionados", aseguró en unas declaraciones difundidas por la web del club. Para Hazard va a ser clave "la mentalidad" y mantener la imagen de unidad y firmeza que el Real Madrid mostró en su última salida, conquistando el que era un terreno maldito como el Sánchez Pizjuán de Sevilla.



"En un derbi, es fundamental la mentalidad y si quieres más, ganas. Cuando juegas al fútbol sabes cómo son los derbis. Sabes lo que tienes que hacer, solo tienes que ganar; no hace falta que te lo expliquen los compañeros", dijo. "Lo preparo de manera normal. No tengo una rutina, solo trato de estar concentrado antes del partido y dar lo mejor de mí en el campo", añadió.



El duelo del Metropolitano servirá para que se produzca el reencuentro con un viejo amigo, Diego Costa, con el que compartió aventuras en el Chelsea. "Diego Costa es al rival que me quiero enfrentar porque es mi amigo y jugamos juntos".



En cada declaración Hazard muestra admiración por su actual entrenador Zinedine Zidane, su ídolo como jugador. Si se tiene que quedar con un gol en la historia, elige "la volea de Zidane al Bayer Leverkusen".