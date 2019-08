Explosivo: Jugador del Barça no ocultó su enfado por el empate 

El centrocampista del Barcelona Sergi Roberto no pudo ocultar su enfado por el empate (2-2) cosechado este sábado ante el Osasuna en Pamplona, en un encuentro en el que como recalcó tras "hacer lo más difícil", remontar el primer tanto local, el conjunto azulgrana se dejó escapar la victoria.

"Nos vamos enfadados, cabreados porque hicimos lo difícil que era remontar y después con un penalti nos han empatado y hemos perdido dos puntos", señaló Sergi Roberto en declaraciones a Movistar LaLiga.



No obstante, el jugador barcelonista reconoció las numerosas dificultades que los de Ernesto Valverde sufrieron en la primera mitad, en la que el Osasuna se adelantó en el marcador con un gol de Roberto Torres. "Sabemos que hay campos como este, como San Mamés, donde aprietan muchísimo y donde si no estás acertado, si no estás muy metido, lo puedes pagara caro.



Ellos en la primera parte nos han apretado mucho, nos ha costado tener el control del balón, nos ha costado llegar a portería y ellos en una que han llegado la han metido", indicó Sergi Roberto.



No obstante, el jugador del Barcelona restó importancia a los cinco puntos que el equipo azulgrana se ha dejado escapar en sus dos primeros desplazamientos ligueros, aunque como recalcó, es un aviso.



"Lo bueno es que todavía queda muchísima Liga, llevamos tres partidos, queda muchísimo, esto es sólo el principio, pero es un mensaje para que no nos relajemos y estemos metidos desde el primer minuto", concluyó Sergi Roberto.