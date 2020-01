Sentida despedida de Valverde de Barcelona: el vestuario le agradeció

Ernesto Valverde fue destituido del FC Barcelona por una sucesión de eliminaciones, la última en la Supercopa de España, y lejos de sentirse decepcionado, aludió a los cuatro títulos que ganó en dos años y medio y envió un mensaje claro de agradecimiento.

"Queridos culés, Mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles. Pero por encima de todo quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados durante esta etapa", dijo el ex DT en una carta pública.



Palabras de agradecimiento a la Junta, al presidente Bartomeu, a los empleados del club y a la plantilla envió el 'Txingurri' , con buenos deseos para Quique Setién, su sucesor y el popular "Visca el Barça i Visca Catalunya".

Acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Valverde para la finalización de su contrato como entrenador del primer equipo.

Gracias por todo, Ernesto. Mucha suerte en el futuro. pic.twitter.com/UNBBQoLOB1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020



Los jugadores han sido prudentes sobre las últimas decisiones. Luis Suárez y Busquets, fueron los primeros en publicar mensajes de despedida y a segunda hora se pronunció Messi: "Gracias por todo, míster. Seguro que te irá genial allá donde vayas porque, además de ser un gran profesional, sos una magnífica persona".



"Muchas gracias mister por todos los momentos que vivimos como profesionales. Me quedo con lo positivo que me enseñaste y con el gran ser humano que sos", dijo el uruguayo Suárez. Busquets solo agradeció los dos dos años y medio de trabajo y le deseó lo mejor. Los demás, en general, han preferido callar.

¿A dónde se fue el apoyo público? Según el diario Sport, la presión acabó todo: "Si bien no es por motivos deportivos, sí creen que trabajar con la presión ambiental que supondría la continuidad de Ernesto Valverde no es lo mejor para la plantilla. Con todo el entorno fijado en su posible destitución, los jugadores han virado su opinión sobre el tema y prefieren que haya zanjado el clima actual que se vivía", explicó.