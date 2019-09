El primer reto de Hazard en el Real Madrid: superar la presión del ‘7’

Eden Hazard, fichaje estrella del Real Madrid para esta temporada, hará su debut oficial este sábado frente al Levante tras superar una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo, en su primer envite para dejar atrás la larga sombra del portugués Cristiano Ronaldo.

El dorsal '7' es histórico en el Real Madrid. Leyendas como Raymond Kopa, Amancio, Juanito, Emilio Butragueño, Raúl González y Cristiano Ronaldo han portado dicho número en la camiseta blanca dejando tras de sí números a la altura de muy pocos futbolistas en el mundo.



Tras la marcha de Cristiano rumbo al Juventus el pasado verano, Mariano cargó con la responsabilidad del '7', pero su rendimiento no estuvo acorde al número que lucía en su espalda, ya que, sin la continuidad necesaria para un delantero, anotó cuatro goles en 22 partidos (746 minutos).



Unas estadísticas que cumplieron el ‘maleficio’ que deja el delantero luso tras su marcha, y que ya conocían en el Manchester United. Hasta cinco futbolistas han portado el mítico dorsal con los 'diablos rojos' desde 2009.



Ninguno se ha acercado a los números del astro portugués -118 goles en 292 partidos- y solo el ecuatoriano Antonio Valencia tuvo continuidad en el equipo, aunque lo hizo ya cambiándose de número y reconvirtiéndose a la posición de lateral derecho.



El primero que recogió el testigo de Cristiano en el United fue el delantero inglés Michael Owen, pero durante tres temporadas solo anotó 17 goles en 52 encuentros. Valencia llevó el '7' durante 40 partidos en la temporada 2012/2013, marcando un tanto. Tras esto, el Manchester United hizo tres apuestas de calidad en la delantera de las que se esperaba mucho más, pero la maldición del '7' seguía ahí y no pudieron cumplir las expectativas.



Di María (2014/2015) vio puerta en cuatro ocasiones, Memphis (2015/2017) lo hizo en siete -a pesar de un inicio fulgurante contra el Brujas belga en la previa de la Liga de Campeones- y Alexis Sánchez (enero 2018-2019) salió este verano por la puerta de atrás rumbo al Inter de Milán después de lograr solo cinco tantos en su etapa en Manchester.



Cinco intentos fallidos y actualmente ningún jugador de la plantilla que dirige Ole Gunnar Solskjaer porta dicho dorsal. Ahora le toca al Real Madrid y, sobre todo, a Eden Hazard lidiar con la presión que conlleva el '7'.



Arrancó la pretemporada con el '50' a la espalda a la espera de que se concretase la salida de Mariano, pero esta no se produjo y el club decidió darle igualmente la responsabilidad al belga.



Ya recuperado de la lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el inicio de la Liga, Hazard volverá contra el Levante en el Santiago Bernabéu, justo en una semana clave en la que el Real Madrid visitará al París Saint-Germain y al Sevilla; por lo que el técnico Zinedine Zidane se tomará con calma su reaparición.



"Todos tenemos muchas ganas de verle pero tenemos siete partidos en 21 días y hay que ir con calma. Hay mucha expectación. Él esta preparado y seré yo el que decida cómo dosificar los minutos y su juego, porque tendremos que jugar con Hazard no solo ante el Levante, sino muchos partidos durante la temporada. Hay que hacerlo con cabeza e ir con calma, pero está preparado", declaró en la rueda de prensa de este viernes.



Hazard hará su debut oficial con el Real Madrid este sábado y comenzará su reto de romper el mal fario de llevar el '7' después de que lo hiciera Cristiano Ronaldo, aunque consciente de que no llegó para suplir al portugués -máximo goleador de la historia del club blanco con 450 tantos-, sino para liderar el segundo proyecto de Zidane.