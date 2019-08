El francés Paul Pogba estaría cada vez más cerca del Real Madrid

Paul Pogba es el jugador que pidió Zinedine Zidane para reforzar el mediocampo del Real Madrid en la temporada 2019-2020 y aunque el francés ya debutó con el Manchester United en la Premier League, el interés del Real Madrid por ficharlo es cada vez más grande, especialmente luego de las dudas que dejó el equipo blanco en la pretemporada.

Pese a que el club inglés ya no podría fichar a ningún jugador, pues el jueves pasado se cerró el libro de pases para la llegada de jugadores en el fútbol de Inglaterra, este sigue abierto para la salida de futbolistas. Es por esto que el Manchester United ha considerado muy buena la cifra que podría recibir por el mediocampista: 160 millones de euros, según informaron este martes medios británicos.



En Inglaterra, los medios especializados concuerdan con que lo mejor para el United es que Pogba salga al Real Madrid, pues por su forma de ser, seguir en el club rojo en contra de su voluntad puede convertirse en una bomba de tiempo dentro del vestuario.



Incluso el ex jugador del Manchester United Paul Ince se refirió a este tema: “Nadie va a estar totalmente contento y confiado hasta que la ventana de traspasos cierre en España. Si no va a Real Madrid, ¿Cómo va a reaccionar con sus actuaciones en United hasta enero? Tiene pataletas a menudo, pero si se queda deberá arrodillarse por el club. Se está poniendo en el escaparate y está claro que quiere fichar por Madrid”.