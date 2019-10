Se pierde el clásico: dos fechas de suspensión para figura del Barça

El delantero francés Ousmane Dembelé, expulsado el último domingo en el triunfo de su equipo, el Barcelona, ante el Sevilla (4-0), fue suspendido con dos partidos por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La suspensión, en partido de la octava jornada, hará que Dembelé se pierda el duelo ante el Real Madrid, en el Camp Nou, que se jugará el 26 del presente octubre, correspondiente a la décima jornada de LaLiga.

Dembelé fue expulsado en el minuto 86, según figura en el acta arbitral, por dirigirse al colegiado gritando "muy malo, muy malo". Además, el Comité de Competición determinó imponer una multa accesoria de 700 euros al club, y de600 euros al jugador.



En las alegaciones presentadas por el Barcelona, el club consideraba que el acta arbitral "refleja sendos errores materiales manifiestos" cuando señala que el jugador Araujo Da Silva (también expulsado ese minuto) derribó a un contrario en la disputa del balón impidiendo una ocasión manifiesta de gol, y "cuando entiende que el jugador Dembele se dirigió al árbitro gritando 'muy malo, muy malo', cuando en realidad decía 'muy mal, muy mal'.



Competición, en su fallo, entiende que tras examinar y considerar las pruebas aportadas y las alegaciones, "no se deduce con evidencia la existencia de errores materiales manifiestos, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta, en aplicación de los artículos 27 y 130 del Código Disciplinario vigente".



Asimismo, en el caso de Dembelé, tras el visionado de las imágenes, se señala que "no se desvirtúan de ninguna manera las expresiones contenidas en el acta". De este modo, se indica, "no se aprecia en ninguno de los casos un error material manifiesto", por lo que decide "desestimar las alegaciones formuladas, con las consecuencias disciplinarias que se derivan de las referidas expulsiones".



Ante dicha suspensión, el Barcelona puede presentar recurso ante el Comité de Apelación, en un plazo de diez días, en el intento de que Dembelé pueda jugar el 'Clásico' contra el Real Madrid.