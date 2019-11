'Plan Pogba' para ir al Madrid: ¿otro ladrillo en la pared para James?

Basta con que un jugador quiera cambiar de club para que, a pesar de los obstáculos, sencillamente se vaya. pasa en todas las ligas del mundo y especialmente con las grandes estrellas.

Es el caso de Paul Pogba, quien tendría su propia jugada para salir del Manchester United y firmar con el Real Madrid.



El programa Tiempo de juego, de la cadena COPE, ha explicado en las últimas horas que el francés está "forzando su salida del Manchester United para que se pueda marchar en el mercado de invierno al Real Madrid. Según fuentes directas del vestuario del conjunto inglés, el jugador francés, que está sin jugar desde el 30 de septiembre, está ya recuperado de su lesión pero no quiere jugar para que le dejen salir".



El campeón mundial sufrió una microfisura en un dedo del pie que requirió reposo, pues no hubo fisura, pero pasan las jornadas y sigue sin estar disponible.



Esa información estaría apoyada en dos fuentes, según explicó el programa español. "Dos fuentes del club confirman a COPE la versión dada por Paco en Tiempo de Juego, aunque el club mantiene en público otra versión. Según esa información, Solskjaer, que no quería la salida de Pogba en verano, aceptaría el traspaso ahora en enero por la mayor cantidad de dinero posible. El club tasa al jugador en 150 millones de euros".



La opción de incluir a Gareth Bale en la negociación, para no tener que hacer un desembolso que además comprometa al equipo 'merengue' en el 'fair play financiero' de la UEFA, es la alternativa que más se ha barajado, mucho más después de la hostilidad de la afición blanca con el galés.







Según la información, no causa ninguna gracia en el United que Pogba haya hecho gala de su talento para el baloncesto en sus redes sociales, mientras supuestamente está imposibilitado para trabajar.







La llegada de Paul Pogba es una de las novelas del último verano y se perfila para tener nuevos capítulos en el próximo invierno, cuando, según als versiones de prensa, espera llegar al Real Madrid, donde lo espera Zinedine Zidane.



En caso de que la estrategia sea exitosa, se trata de un competidor más para el colombiano James Rodríguez, en un mediocampo ya saturado de alnternativas. Si se suman sus continuas lesiones, el escenario es muy, muy malo.