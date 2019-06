Real Madrid tiene claro el plan con James: debe ingresar 60 millones

No hay dudas en Real Madrid: no habrá nuevos préstamos para James Rodríguez y su único camino es una venta definitiva que debe dejar, por lo menos, 60 millones de euros para el club.

La versión, tan difundida desde hace algunas semanas, ha sido confirmada este viernes por el diario ABC, que asegura que si había un hilo de ilusión sobre un posible regreso a la plantilla 'merengue', debe morir cuanto antes.



"James, Kovacic, Mayoral y Theo Hernández encabezan la lista de posibles traspasos", afirma el tradicional diario español.



El rumbo es el que no está tan claro: "El colombiano es pretendido por el Nápoles de Ancelotti y recibe propuestas del PSG y de la Premier. El Real Madrid solicita 60 millones", dice ABC.



Sobre los demás jugadores en vitrina, dice el diario que la idea es que Kovacic se quede en el Chelsea por unos 55 millones de euros; Borja Mayoral sería pretendido por Real Sociedad y dejaría 21 millones y, si el mismo club hace uso de la opción por Theo, se quedaría a cambio de 25 millones.



¿Por qué necesita tanta recaudación Florentino Pérez? Para pagar una plantilla costosa: "El Real Madrid tiene fichados a Hazard, Jovic, Mendy y Militao, de manera que su plantilla asciende a 40 futbolistas: 25 profesionales del primer equipo, esas cuatro adquisiciones y once cedidos".

​

El futuro de James no está claro pero lo que es un hecho es que la intención que alguna vez tuvo de volver a Real Madrid ya no es una posibilidad.



Mientras, el 10 de Colombia se concentra en la Selección y el compromiso de la Copa América. Es todo lo que puede hacer...