¿Cambiar el nombre al Santiago Bernabéu? Esto respondió el Real Madrid

El mundo del fútbol vive a un ritmo que está marcado por el marketing y por eso son muchas las marcas que han querido poner su nombre en el mítico estadio Santiago Bernabéu, casa del 13 veces campeón de Europa, Real Madrid. Ante esa posibilidad surgió la polémica entre los socios del club, pero el director de patrocinios, el canadiense David Hopkinson les dio tranquilidad.

Hopkinson aseguró que el conjunto blanco "no está trabajando ahora mismo" en añadir el nombre de un patrocinador al estadio Santiago Bernabéu. “Mi punto de vista personal es que tenemos una gran cantidad de oportunidades de ingresos que no requieren cambiar el nombre del estadio. No estoy seguro de que poner un nombre comercial sea una buena idea, de hecho, puede ser una medida equivocada", dijo Hopkinson al sitio web 'World Football Summit'.



En este verano comenzarán las obras de remodelación del estadio que tendrán un costo de 575 millones y durarán hasta agosto de 2022, lo que será, según Hopuna "gran transformación" que según Hopkinson no es "solo una renovación" sino "una verdadera modernización" del estadio.