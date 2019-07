El representante del brasilero Coutinho embiste contra Barcelona

El presente y futuro de Philippe Coutinho son toda una incógnita, pues aunque actualmente el futbolista brasilero hace parte de Barcelona y su idea es seguir conformando el equipo catalán, en las últimas horas se filtraron informaciones que indicarían que el jugador será usado como ficha de cambio en caso de apuntar a una posible negociación por Neymar.



Partiendo de esto, el representante del futbolista, Kia Joorabchian se mostró bastante molesto por la situación y tuvo fuertes palabras hacia el club español y sus dirigentes, acusándolos de no ser claros y manejar dos versiones diferentes respecto a la situación del jugador.



“Pep Segura me dijo que era intransferible. Me lo dijo la semana pasada. El presidente me dijo lo mismo en Barcelona. Que no tenía la intención de vender el jugador a ningún club. Bajo este discurso, decidimos no mirar el mercado y es por eso que el jugador no tiene ofertas”, arrancó diciendo Joorabchian en Radio Montecarlo.



Y posteriormente prosiguió con su descargo: “Es un hecho que André Cury (secretario técnico de Barcelona en Suramérica) funciona con un discurso diferente al de Barcelona y está presionando para que Coutinho sea incluido en la transferencia de Neymar al PSG. He guardado silencio en este periodo, pero no permitiré que Barcelona mienta sobre el jugador. ¡Deben decir la verdad! Y si quieren que Coutinho se vaya, tienen que decirlo. Con el jugador, decidiremos qué es lo mejor para su futuro”.



De momento, Coutinho aprovecha unos días de descanso posteriores a la Copa América para luego unirse al equipo catalán.