Inesperado despido del entrenador de un equipo 'top' de España

El Valencia anunció este miércoles la destitución de Marcelino García Toral como entrenador del club, con el que acababa de iniciar su tercera temporada. La entidad ha señalado escuetamente que "ha comunicado este miércoles a Marcelino García Toral su cese como entrenador del primer equipo".

"El club quiere agradecer su trabajo y dedicación durante su etapa en nuestra entidad y desearle los mayores éxitos para el futuro", explicó la entidad.



Medios locales afirman que el técnico catalán Albert Celades, será el sustituto de García Toral. El ex asistente de Lopetegui en el Real Madrid y la Selección, llegó este miércoles a primera hora de la tarde a las oficinas del Valencia luego de viajar desde Madrid.



El ex seleccionador sub 21 no quiso hacer declaraciones aunque emplazó a los medios de comunicación allí presentes a charlar posteriormente, pero indicó que estaba contento y preparado para dirigir una plantilla de Liga de Campeones.