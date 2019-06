Barcelona expone el deseo de Neymar: 'Quiere volver y lo ha dicho'

Aunque no hay nada definido en el futuro de Neymar, todo estaría encaminado para que el futbolista brasilero saliera de PSG para regresar a España, donde se especula con su posible llegada a Real Madrid y Barcelona, pese a que sean los catalanes quienes tienen la primera opción de volver a contar con él en sus filas.



Y es que en medio de la presentación de unos proyectos del club, el vicepresidente de la institución fue consultado en varias ocasiones al respecto, por lo que se vio en la obligación de responder: “Neymar quiere volver y así lo ha manifestado. Hay muchas cosas por solventar. El tema aún no se ha puesto sobre la mesa y no es correcto que el Barcelona se esté preocupando por el fichaje de Neymar. En realidad es una operación que no hemos abordado y no sabemos si llegará a buen puerto. Por eso lo correcto es decir que Neymar quiere volver al Barcelona”.



Luego prosiguió refiriéndose al deseo del futbolista: “No me sorprende que Neymar quiera volver. Como aquí se está en pocos sitios. Ya ha pasado otras veces. A veces se han ido y han vuelto, Cesc, Piqué... Neymar es un gran jugador, pero lo que envuelve las circunstancias de cómo se fue también se tienen que valorar si es que algún día estas hipótesis son realidad”.



De igual manera hizo referencia a la salida del brasilero: “Hay muchas cosas de su salida que no me gustaron, muchas cosas por solventar. Hay que cambiar los escenarios. Hay comentarios inciertos de que hemos fichado a Neymar, no hemos fichado a nadie. No hemos mantenido contacto con él. Él y muchos quieren jugar en el Barcelona”.



Finalmente, concluyó: “No es el momento de hablar de llegadas. Estamos en un proceso de salidas. Es un periodo que vence el 30 de este mes, donde se establece unas salidas de futbolistas con los que el año que viene el míster no cuenta. Las salidas nos permiten tener un flujo de caja para hacer incorporaciones”.



Con base en esto, se confirma que el brasilero buscará volver a reunirse con Messi y Neymar, dos compañeros con los que logró llegar al mejor nivel y un club en el que afirma que se sintió completamente a gusto.