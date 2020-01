Ever Banega y su mensaje subliminal contra el Real Madrid

El argentino Éver Banega, centrocampista del Sevilla, que este sábado perdió en la visita liguera ante el Real Madrid (2-1), sobre el gol anulado a su compañero holandés Luuk de Jong, con empate sin goles en el marcador, se preguntó qué hubiera pasado de haberse dado esa jugada en el área sevillista.

"No soy quien para decir, solo tiro el centro y no lo veo. Pero, simplemente, de ser en nuestra área no sé qué hubiera pasado. Seguimos luchando, trabajando. Para eso está esa gente del VAR, y no hay que recrimjnar nada", comentó Banega, en declaraciones al canal que transmite LaLiga.



La acción se produjo en el minuto 29, tras un remate de cabeza de De Jong que el colegiado dió, inicialmente, como gol, pero, luego, tras ser avisado por el VAR y su posterior visionado sobre el campo, anuló por falta previa a Militao.



Para Banega, su equipo disputó "un gran partido, ante un durísimo rival". Sabíamos que podíamos venir a puntuar o ganar, pero al final por detalles se decantó el partido", apuntó.



El argentino reconoció que su equipo no rindió en la segunda mitad como en la precedente: "Es cierto que (Real Madrid) salieron a presionar un poquito más, y nosotros no hicimos igual que en la primera parte. El equipo debe seguir trabajando para seguir mejorando".



También vio clave el segundo gol del brasileño Casimiro, que puso el definitivo 2-1: "Creo que aguantar tan poco tiempo el empate nos creo ciertas dudas. Pero el equipo peleó hasta el final y estoy orgulloso del equipo".