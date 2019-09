Incertidumbre en Barcelona: 'No sé cuánto tiempo estará Messi de baja'

La preocupación por el estado de salud de Lionel Messi es el tema central en el FC Barcelona, a horas de la visita al Getafe por LaLiga.

Y las últimas noticias no dan mucha claridad sobre el tema: "¿cuánto tiempo estará de baja? espero que pronto esté de vuelta. En principio no tiene una lesión grave, es una pequeña elongación", dijo el técnico Ernesto Valverde, tratando de dar un mensaje de calma.



Pero ante la insistencia dijo: "No sé cuánto tiempo" estará de baja.



El estratega quiso darse tiempo para ver la evolución de su estrella, reciente ganador premio The Best: "hay que esperar a ver cómo viene hoy -en referencia al entrenamiento programado para esta tarde- y la semana que viene, y en función de eso veremos cómo va todo".



La importancia de esta baja se resumió así: "si está él tenemos unas fortalezas determinadas y si no, nos falta un jugador desequilibrante, pero tenemos recursos para manejarnos en diferentes situaciones. Lo hemos hecho. Es un contratiempo pero hay que continuar".